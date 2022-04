Ucraina, la Cina accelera sul nucleare: ha paura che gli Stati Uniti entrino in guerra

09 aprile 2022 a

La Cina accelera l’espansione del suo arsenale nucleare a causa di un cambiamento nella valutazione della minaccia rappresentata dagli Stati Uniti. È quanto scrive il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza dei piani del governo di Pechino. Una decisione presa prima dell’invasione russa in Ucraina ma «rafforzata» dai fatti in corso. La decisione sarebbe stata presa in primis con deterrente. I leader cinesi infatti vedono un arsenale nucleare più forte come un modo per dissuadere gli Stati Uniti dall’essere coinvolti direttamente in un potenziale conflitto su Taiwan.

