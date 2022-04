L'Aria che Tira, lo Sgarbi che non ti aspetti su Silvio Berlusconi: inadatto al dialogo con Vladimir Putin

08 aprile 2022 a

Silvio Berlusconi non è la giusta soluzione per porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia. Ne è convinto Vittorio Sgarbi, deputato e critico d’arte, ospite in collegamento della puntata dell’8 aprile de L’Aria che Tira, il talk show del mattino di La7 affidato alla conduzione di Myrta Merlino. “Non credo - evidenzia Sgarbi - che dovremmo affidarci a Berlusconi, che ha vissuto contraddizioni analoghe con Gheddafi. Certamente sul piano personale Berlusconi poteva chiamare Putin, ma è una questione di importanza tale che qui l'amicizia non c’entra. Anche se io e Massimo Giletti (presente in studio, ndr) siamo amici, questo non mi permette di discutere di questioni personali sue dove l’amiciza non c’entra. Eviterei di ricorrere a Berlusconi e anche Draghi, mi sembra inadeguato al dialogo. Queste misure sanzionatorie sono prima contro di noi che contro la Russia, sono delle grida nel destro”.

“La via diplomatica - prosegue il suo discorso Sgarbi - dovrebbe essere esperita da Capi di Stato che siano in grado di spiegare a Putin che lui sta combattendo contro se stesso. Ha perso la battaglia fondamentale, quella della comunicazione e dell’immagine, 20 anni non c’erano i social, oggi chiunque può parlare e giudicare. Il 90% dell'umanità lo giudica come una persona che ha fatto una violenza inaudita e intollerabile. Che poi questa violenza risponda ad un principio che in lui spero abbia una logica non è una buona ragione per giustificare che per eliminare un governo uno uccide un pensionato o un bambino in periferia”. “Sto preparando una grande mostra su una statua di Canova sulla pace di Kiev, l’arte vince sulla guerra” prova a spiegare Sgarbi, prima di essere tagliato dalla Merlino che deve mandare la pubblicità.

