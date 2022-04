Lo snodo cruciale della guerra in Ucraina e la strategia per il Donbass: Slovyansk il nuovo obiettivo della Russia

05 aprile 2022 a

Mentre prosegue il ritiro russo dalle regioni settentrionali dell’Ucraina, il prossimo fronte cruciale, nel quarantunesimo giorno di ostilità, è la città di Slovyansk, nel settore centro-orientale del Paese. È questo, secondo l’Institute for the Study of War (Isw), l’obiettivo di un’imminente offensiva delle truppe di Mosca che avanzano attraverso Izyum, a Sud Est di Kharkiv. Con le recenti battute d’arresto in altre aree del paese, i funzionari russi hanno affermato che l’obiettivo principale della campagna è ora la «completa liberazione» del Donbass. Il ministero della Difesa del Regno Unito conferma che le forze russe si stanno consolidando e riorganizzando per concentrare gli sforzi su questa regione, dove i separatisti controllavano già ampie porzioni degli Oblast di Lugansk e Donetsk. Fonti di intelligence occidentali affermano che nell’area si stanno spostando anche mercenari del gruppo Wagner.

Nella parte settentrionale del Paese, dopo gli Oblast della capitale e di Sumy, i militari russi hanno completato il ritiro dalla regione di Zhytmoyr e continuano ad arretrare in quella di Chernihiv. Le truppe russe che erano state dislocate nei dintorni della capitale sin dalla loro rapida avanzata dalla Bielorussia all’inizio dell’invasione si sono ora ritirate dalle loro posizioni su entrambe le sponde del fiume Dnipro. Sebbene il contingente principale si sia ritirato in Bielorussia, lasciando mine sulla sua scia, il ritiro «è stato sufficientemente disordinato perché alcune truppe russe siano state lasciate indietro», osserva l’Isw. Ma, nonostante il tentativo fallito di catturare la capitale, la guerra continua e la Russia ha ancora la capacità di condurre un’operazione offensiva nell’Ucraina orientale, avvertono gli analisti.

L’attuale linea di occupazione russa nel Sud e nell’Est presenta ingenti guadagni territoriali. Mosca ha ora il controllo del sud della aree a Nord Crimea e di crescenti porzioni dell’Est del Donbass. «Se un cessate il fuoco o un accordo di pace congelasse una linea come l’attuale, la Russia sarà in grado di esercitare una pressione molto maggiore sull’Ucraina di quanto non facesse prima dell’invasione, e potrebbe nel tempo riassemblare una forza d’invasione più efficace», avverte l’Isw, «la vittoria dell’Ucraina nella battaglia di Kiev è quindi significativa ma non decisiva». Gli sforzi per catturare Slovyansk «si riveleranno probabilmente la prossima battaglia cruciale della guerra», evidenzia l’Isw. Da Slovyansk, le unità russe potrebbero tentare di collegarsi con altri contingenti di Mosca per circondare le forze ucraine nel Donbass.

