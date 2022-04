Ucraina, Ursula von der Leyen chiede inchiesta sui crimini di guerra

Le atrocità commesse dai russi a Bucha fanno insorgere la comunità internazionale. La presidente della commissione europea chiede di fare luce sugli autori dei massacri commessi in Ucraina nelle ultime settimane. «È necessaria con urgenza una inchiesta indipendente - ha scritto in un tweet la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, denunciando «gli orrori indicibili nelle zone da cui la Russia si sta ritirando. Gli autori di crimini di guerra saranno chiamati a rispondere», ha aggiunto.

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.



An independent investigation is urgently needed.



Perpetrators of war crimes will be held accountable.