Ucraina-Russia, Mario Draghi e i dettagli dal G7: "No fly zone impossibile ma..." Il piano per far collassare la Russia

24 marzo 2022 a

a

a

La riunione del G7 presso il quartier generale della Nato si è appena conclusa. Il presidente Usa Joe Biden, il premier Mario Draghi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron si dirigono verso Palazzo Europa per partecipare al Consiglio europeo ed è in quel tratto di strada a piedi che il premier viene fermato dai giornalisti e rilascia le sue dichiarazioni. "Sia il summit della Nato che quello del G7 hanno dimostrato un'unità straordinaria fra tutti gli alleati" spiega l presidente del Consiglio. "E' stato deciso di mantenere le sanzioni e di inasprirle se necessario. Le sanzioni - spiega Draghi - si sono rivelate straordinariamente efficaci, l'economia della Russia è indebolita". Poi ha spiegato: "Dobbiamo diversificare i nostri approvvigionamenti, cambiare le fonti e diventare indipendenti dal gas russo".

L'Europa cerca quindi l'indipendenza energetica ma è necessariamente un piano che richiede tempo. E sul gas arriva anche la domanda sulla decisione del presidente Vladimir Putin di accettare pagamenti soltanto in rubli: "Il pagamento del gas in rubli è violazione contrattuale" sottolinea il premier che spiega: "Sul mercato del gas i prezzi sono speculativi e servono misure". Ma di tutto questo se ne parlerà al Consiglio europeo. Ribadisce che la no fly zone ribadisce che è impossibile "Tanto dobbiamo essere fermi e proattivi con le sanzioni tanto dobbiamo cercare disperatamente la pace. Ci muoviamo su questi due binari".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.