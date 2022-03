Ucraina, Xi Jinping sente Joe Biden. Il colloquio cruciale tra Usa e Cina: "La guerra non conviene a nessuno"

18 marzo 2022 a

Tra le bombe che continuano a martoriare l'Ucraina e gli scambi di accuse reciproci le consultazioni fra Mosca e Kiev vanno avanti. Qualche, piccolo, passo ieri sembra esserci stato. A spingersi in avanti è Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui entro "dieci giorni" si potrebbe arrivare a degli sviluppi sulle questioni "controverse" per poter "sviluppare" successivamente un vero e proprio accordo di pace. Nella partita dei negoziati resta molto attiva la Turchia. Ankara ha ribadito infatti la sua disponibilità ad ospitare un incontro al vertice fra Putin e Zelensky.

Nel pomeriggio il consigliere presidenziale ucraino di Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych ha fatto il punto della situazione di oggi venerdì 18 marzo nel corso di un briefing: "Le forze aeree ucraine hanno abbattuto 4 aerei, 2 elicotteri, 3 missili da crociera e un aereo senza pilota". E ancora: "L'aeroporto di Chornobaivka nella regione di Kherson che i russi utilizzano come punto di comando e stazionamento aerei - sottolinea Arestovych - è stato di nuovo attaccato dalle forze armate". In base ai dati preliminari, aggiunge, "il comandante dell'8 armata sarebbe stato ucciso".

Nel frattempo oggi è terminato - dopo circa due ore - il colloquio cruciale tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il leader cinese Xi Jinping secondo quanto riferiscono i media di Pechino. "La situazione in Ucraina ha dimostrato ancora una volta che le nazioni non possono impegnarsi in scontri militari per risolvere le loro controversie" avrebbe detto il presidente cinese Xi Jinping nel corso del colloquio con l'omologo statunitense Joe Biden, secondo quanto riporta il Global Times. "Cina e Usa mantengano la pace globale, le relazioni tra Stati non possono arrivare alla fase dello scontro militare".

