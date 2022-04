Controcorrente, Pietro Batacchi certifica il fallimento della Russia: nozze con i fichi secchi

02 aprile 2022 a

a

a

Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana Difesa, è ospite della puntata del 2 aprile di Controcorrente, talk show di Rete4 che tratta ovviamente della guerra in Ucraina. La conduttrice Veronica Gentili interroga Batacchi sull’assalto dell’esercito ucraino in territorio russo, condotto tramite l’incursione di due elicotteri: “Non ci trovo nulla di strano se due elicotteri ucraini in volo tattico sono partiti verso la Russia, l’obiettivo è a poche decine di chilometri di distanza dal confine con l’Ucraina. Sono partiti e sono andati a fare una cosa che militarmente si fa, ovvero si attacca un deposito di carburante del nemico che serve per alimentare lo sforzo bellico, non ci vedo nulla di strano. Oltretutto gli elicotteri volano a bassa quota e sono difficilmente individuabili dai radar. La grande questione militare è un’altra. I russi si sono accorto che non si fanno le nozze coi fichi secchi. Si sono resi conto - conclude Batacchi - che non avevano sufficiente forza per fare tutto ciò che avevano in mente di fare, ovvero circondare Kiev, tenere chiuse varie città e prendere Odessa”.

Pietro Batacchi: "I russi si sono resi conto che non avevano sufficiente forza per fare tutto ciò che avevano in mente"#Controcorrente pic.twitter.com/PZ0znbAzSn — Controcorrente (@Controcorrentv) April 2, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.