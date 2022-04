Controcorrente, la cocente verità di Maria Giovanna Maglie: Europa debole, non ci salverà la pelle

02 aprile 2022 a

Maria Giovanna Maglie è ospite nella puntata del 2 aprile di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e analizza i sentimenti della gente in merito alla guerra in Ucraina, scaturita dopo l’invasione della Russia: “Da una parte c’è Vladimir Putin, che non è un personaggio detestato dalla maggioranza degli europei e degli italiani. Io lo detesto, e non da ora. Dall’altra parte c’è l’idea di un’Europa debole, che non è in grado di salvarci la pelle. Le immagini della guerra sono immagini dove si vedere uno straordinario coraggio degli ucraini, ma questo a Putin interessa fino ad un certo punto. Oggi alcuni miei amici della onlus Ripartiamo, usciti da Leopoli per dirigersi a Mariupol, sono stati aggrediti da soldati russi che gli hanno portato via tutto ciò che tentavano di portare ai profughi, ovvero cibo, coperte e altre cose. Ma l’impressione che hanno avuto - conclude il racconto la Maglie - è che il cibo fosse essenzialmente per loro”.

