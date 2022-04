Riservista spia dei servizi segreti russi, lo scandalo nell'esercito tedesco

01 aprile 2022 a

Un riservista dell’esercito tedesco è accusato di avere svolto per anni attività di spionaggio a favore dei servizi di intelligence russi. Secondo quanto riferito dalla Procura federale, l’uomo, oggi 65enne, nella sua attività da civile aveva anche contatti con molte importanti aziende private tedesche.

L’uomo è accusato di avere fornito documenti e informazioni in entrambi gli ambiti all’intelligence russa in «numerose occasioni». Le accuse fanno riferimento ad un periodo intercorso tra l’ottobre 2014 e il marzo del 2020. Tra i documenti inviati all’intelligence russa anche materiale relativo al gasdotto Nord Stream 2, ora bloccato dal governo tedesco, dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il processo avrà luogo a Düsseldorf. L’uomo non è stato posto in carcerazione preventiva.

