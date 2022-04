“Nessuna minaccia”. L'appello dei servizi segreti ucraini alla Bielorussia: abbiamo i dati dei militari corrotti

01 aprile 2022 a

L’intelligence ucraina lancia un appello ai bielorussi e ai soldati dell’esercito di Lukashenko affinché non prendano parte «all’aggressione russa contro l’Ucraina». «Il dipartimento principale dell’intelligence ucraina comunica al popolo bielorusso - si legge nel messaggio divulgato dal network bielorusso Nexta attraverso il canale Telegram - che l’Ucraina non è mai stata una minaccia per il popolo bielorusso, non ha progettato e non progetterà alcuna azione aggressiva nei confronti della Bielorussia».

Ci rivolgiamo ai soldati dell’esercito bielorusso - si legge ancora nel testo - chiedendovi di non partecipare all’aggressione russa in Ucraina. Quei crimini che vengono commessi tutti i giorni in Ucraina non hanno nulla a che fare con l’onore degli ufficiali e il dovere nei confronti della vostra patria». Quindi la nota si chiude con un avvertimento: «Disponiamo di dati personali dei militari dell’esercito bielorusso (e dei loro familiari) che cercano di coinvolgere in una guerra non loro e che non porterà alla vittoria contro l’Ucraina».

