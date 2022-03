Joe Biden, la mossa del presidente Usa per per spuntare le armi alla Russia: sblocca un milione di barili di petrolio al giorno

31 marzo 2022 a

Joe Biden, nel tentativo di arginare l'aumento dei prezzi dell'energia, ha deciso di ordinare il rilascio di 1 milione di barili di petrolio al giorno per sei mesi dalle riserve strategiche nazionali. E Mosca ha reagito alle sanzioni Ue vietando l'ingresso in Russia ai leader dell'Unione europea: "Qualunque azione ostile da parte dell'Ue e dei suoi Stati membri continuerà inevitabilmente ad avere una risposta dura", è l'avvertimento del ministero degli Esteri russo.

Sul campo si spera in una evacuazione di Mariupol: la vicepremier dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, ha affermato che è stato aperto un corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia e che sono in arrivo 45 bus per evacuare i civili. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) si è detto disponibile a facilitare l'evacuazione sicura dei civili da Mariupol, a condizione che le parti concordino le rotte, i tempi e la durata dell'operazione. I bombardamenti sembrano essere proseguiti intorno a Kiev e Chernihiv nonostante martedì durante i colloqui a Istanbul la Russia avesse promesso una de-escalation delle operazioni nella zona per "aumentare la fiducia reciproca e creare le condizioni per ulteriori negoziati". Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha denunciato che "secondo la nostra intelligence, le unità russe non si stanno ritirando ma riposizionando. La Russia sta provando a raggruppare, rifornire e rafforzare la sua offensiva nella regione del Donbass".

I russi, che hanno avviato gli addestramenti di combattenti in Siria per prepararli alla guerra in Ucraina, si sarebbero invece ritirati dalla centrale nucleare di Chernobyl. Secondo quanto riferito dall'agenzia nucleare ucraina Energoatom, i soldati russi avrebbero scavato dei fossati nella Foresta rossa, zona di 10 chilometri quadrati che circonda l'impianto di Chernobyl nella cosiddetta 'zona di alienazione', e hanno ricevuto "significative dosi di radiazioni"; sarebbero "andati nel panico ai primi segni di malessere", che "sono comparsi molto rapidamente" e hanno iniziato a lasciare la centrale.

