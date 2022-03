L'Aria che Tira, la profezia di Peter Gomez: “Il 40% dell'esercito ucraino sarà messo fuori uso”. Il triste destino di Mariupol

30 marzo 2022 a

Per Peter Gomez si entra in una fase della guerra che porterà ingenti danni all’Ucraina. Il direttore della versione online de Il Fatto Quotidiano è ospite in collegamento a L’Aria che Tira, il programma televisivo sotto la conduzione di Myrta Merlino che va in onda su La7, e avverte che dietro alle parole di Mosca c’è un piano diabolico: “Attenzione, i russi si stanno muovendo per tentare di prendere alle spalle circa il 40% dell'esercito ucraino, in questo momento impegnato contro le milizie del fronte del Donbass. Sostanzialmente scendono da Kiev verso il Sud dell’Ucraina. Sono teorie confermate da una serie di analisti e dai servizi segreti inglesi, io non so se sia vero, ma questo racconta chi è sul campo e si trova nei report”.

Le rivelazioni dell'intelligence Uk sui russi: pesanti perdite e fuga in Bielorussia. La verità sul riposizionamento

“A quel punto, se tutto ciò fosse vero, il 40% dell'esercito ucraino - spiega Gomez - correrebbe il rischio nei prossimi giorni e nelle prossime settimane di essere messo fuori uso. È vero che hanno resistito in maniera straordinaria, ma questo obiettivamente è il mondo in cui una potenza che aggredisce fa la pace. Ottiene un risultato militare molto significativo, non sarà più tutta l’Ucraina, ma un pezzo grosso di Ucraina a finire nelle mani della Russia. Mariupol cadrà, lo sappiamo tutti, le forze sono soverchianti, non so quanto ci metteranno ma sappiamo - chiosa con certezza il giornalista - che cadrà”.

