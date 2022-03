L'Aria che Tira, Vittorio Feltri sta con Joe Biden su Vladimir Putin: “Macellaio, neanche i sonniferi lo calmano”. La farsa negoziati

29 marzo 2022 a

a

a

Joe Biden ha alzato il livello dello scontro con Vladimir Putin anche a livello verbale, usando parole dure nei confronti del presidente della Russia. Le dichiarazioni del numero uno americano hanno fatto storcere la bocca a molti, non a Vittorio Feltri. Il direttore di Libero è ospite in collegamento della puntata del 29 marzo de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino, e si scaglia contro il leader di Mosca: “Ho ascoltato il discorso di Joe Biden, che è stato molto criticato, ma in realtà il presidente Usa ha detto la verità e descritto la realtà. Anche se non mi è simpatico, il macellaio è esattamente Vladimir Putin che non si fa calmare neanche dai sonniferi, non facciamo la guerra alle parole, che descrivono la realtà. Non mi sento di criticare Biden, è una polemica del tutto opportunistica, è finalizzare a calmare Putin.

Biden rincara la dose su Putin: “Dittatore, mi indigna”. Caos nell'amministrazione Usa

La Merlino interviene e chiede conto delle discussioni in corso tra Russia ed Ucraina, “avranno un risultato?”. “Impossibile”, risponde secco Feltri, argomentando così la risposta: “Uno che vuole discutere non ne ammazza ogni giorno una quantità sterminata, dovrebbe dimostrare un po’ di buona volontà. Quando si tratta normalmente ci dovrebbe essere il 'cessate il fuoco', si dovrebbero sospendere i bombardamenti, poi si discute e si vede. Discutere mentre i cannoni sparano mi fa pensare che sia improbabile che la trattativa possa sfociare in decisioni positive”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.