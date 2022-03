La Corea del Nord fa scattare il panico: missile balistico intercontinentale contro il Giappone

24 marzo 2022 a

La Corea del Nord fa tremare il mondo intero. Il paese guidato dal leader supremo Kim Jong-un ha lanciato un «proiettile non identificato» verso il Mar del Giappone. A renderlo noto sono stati i militari della Corea del Sud. Si tratterebbe del 12esimo test dall’inizio dell’anno. Le notizie che arrivano dalla Corea del Sud parlano di un possibile test di un missile balistico a lungo raggio.

L’esercito sudcoreano ritiene che il proiettile lanciato stamane dalla Corea del Nord verso Oriente sia un missile balistico intercontinentale (ICBM), il primo test di questo tipo dal novembre 2017, l’indicazione probabilmente che Pyongyang voglia sviluppare nuove armi di questo tipo. Il missile è stato lanciato usando un angolo molto aperto nelle acque del Mare Orientale (come i coreani chiamano il Mar del Giappone). A Tokyo, il ministero della Difesa ha avvertito che potrebbe essere caduto nelle acque all’interno della zona economica speciale giapponese vicino alla costa della prefettura di Aomori intorno alle 15:35 ora locale (7:35 ora in Italia) e ha chiesto ai naviganti di usare cautela. Il missile, caduto nelle acque a sud del Giappone, ha volato per più di un'ora e ha raggiunto un'altitudine di oltre 6.000 km (3.700 miglia).

Per il governo giapponese il proiettile «sembra essere un missile balistico». Il nuovo lancio segue di appena una settimana quello di un missile che probabilmente è esploso poco dopo il decollo. Con questo esperimento sono già 12, un numero record, i test di questo tipo effettuati fino ad ora quest’anno da Pyongyang, che, secondo Washington e Seoul, sta testando la tecnologia di un nuovo missile balistico intercontinentale chiamato Hwasong-17, che potenzialmente ha maggiori portata e potere distruttivo.

