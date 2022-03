Donald Trump, cosa farebbe il tycoon contro Vladimir Putin: l'arma micidiale dei sottomarini nucleari

23 marzo 2022 a

Se Donald Trump fosse ancora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump minaccerebbe la Russia con i sottomarini nucleari. Lo ha detto a Fox Business il magnate, sconfitto alle elezioni del 2020 dal democratico Joe Biden, secondo Guardian. "Lo sento costantemente usare la N-word, quella N-word, la usa spesso: la parola nucleare", ha detto Trump, usando l'espressione N-word che tipicamente negli Usa sostituisce il termine dispregiativo e razzista per descrivere le persone di pelle nera. "Ma noi abbiamo i più potenti sottomarini del mondo", ha sottolineato. "Gli direi: se dirai ancora una volta quella parola, te li manderemo, avanti e indietro lungo la tua costa. Non puoi lasciare che questa tragedia continui. Non puoi lasciare che migliaia di persone muoiano".

