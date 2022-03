Vladimir Putin teme di fare la fine di Gheddafi: "Ossessionato dal video sul dittatore"

21 marzo 2022 a

Vladimir Putin è ossessionato dalla morte di Gheddafi e teme che l’Occidente gli voglia far fare la stessa fine. Lo racconta al Corriere della Sera il politologo bulgaro Ivan Krastev. «È noto che Putin ha passato ore a guardare e riguardare gli ultimi minuti di vita di Gheddafi. Quel video in cui veniva preso e messo a morte. Ci dice qualcosa del suo umore apocalittico. È chiaro che si identifica con Gheddafi».

Ha così paura di finire come il dittatore libico da essere pronto a tutto?, gli domanda il giornale. «C’è un dettaglio che sottovalutiamo. Nel 2011 Obama riuscì a convincere Mosca a sostenere l’operazione in Libia, dicendo che era solo una No-fly zone e che non si puntava al cambio di regime. Poi è andata com’è andata. E Putin ha finito per convincersi che, qualsiasi cosa facesse, l’Occidente vuole sempre il cambio di regime».

