Guerra in Ucraina, gli Usa mandano a Kiev armi sovietiche

21 marzo 2022

Gli Stati Uniti stanno inviando in Ucraina alcuni sistemi per la difesa aerea dell’era sovietica, tra cui gli SA-8, acquisiti segretamente nei decenni per esaminare la tecnologia utilizzata dall’esercito russo e che Mosca ha esportato in tutto il mondo. Lo riporta il Wall Street Journal. Le armi sono note all’esercito ucraino che aveva ereditato questo tipo di attrezzature dall’Unione sovietica.

Intanto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a emittenti europee citata dall’agenzia Unian, ha dichiarato che gli ultimatum della Federazione russa sono inaccettabili per l’Ucraina, possono essere accettati solo in caso di distruzione dell’Ucraina. «L’Ucraina non può accettare gli ultimatum della Federazione russa. Dovremmo essere distrutti perché i loro ultimatum possano essere soddisfatti», ha rimarcato, «né Kharkiv, né Mariupol, né Kiev, né io, il presidente, possiamo farlo».

