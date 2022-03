Ucraina, "soldati russi condannati". Il video dei camion non corazzati: ecco come combattono

19 marzo 2022 a

"Molti dei camion che gli spetsnaz della Rosgvardia russa stanno usando in Ucraina non sono neanche corazzati". il giornalista Jacopo Iacoboni con un post pubblicato sul suo profilo Twitter in cui rilancia anche un video ripreso da Rob Lee fa capire a quale dramma militare sono condannati i soldati russi. "Sono, quelli in questi camion, dei morti che camminano" scrive evidenziando come quei mezzi siano inadeguati contro la valorosissima resistenza ucraina.

Secondo il capo della US Defense Intelligence Agency, Scott Berrier - che ha parlato in un'audizione al Congresso - la Russia ha subito perdite tra 5.000 e 7.000 soldati in Ucraina. "Avevano un pessimo piano", ha rimarcato.

Nel 24esimo giorno di guerra arriva anche il bollettino di guerra del presidente ucraino Zelensky nel suo discorso video notturno: "Molte parole sono state ascoltate oggi a Mosca in relazione all'anniversario dell'annessione della Crimea, c'è stata una grande manifestazione. È stato riferito che un totale di circa 200.000 persone sono state coinvolte nella manifestazione. Circa lo stesso numero di truppe russe è stato coinvolto nell'invasione dell'Ucraina. Immaginate solo che ci sono 14.000 corpi e altre decine di migliaia di feriti e mutilati in quello stadio. Ci sono già così tante vittime russe dall'inizio di questa invasione". E ancora: "Questo è il prezzo della guerra. Poco più di tre settimane. La guerra deve finire", ha aggiunto. Secondo Mosca, le vittime tra i soldati russi sarebbero 498.

