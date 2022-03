Volodymyr Zelensky punta ancora il dito sull'Occidente: vostra sconfitta morale. Resiste l'obiettivo Ue

18 marzo 2022 a

Un personaggio che tutti hanno imparato a conoscere nel corso dell’ultimo mese. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato tramite un video pubblicato sui suoi canali social ed è tornato a stuzzicare l’Occidente per il supporto non sufficiente all’Ucraina dopo oltre tre settimane di guerra con la Russia: “Continueremo a dire ad alcuni leader occidentali che sarà la loro sconfitta morale se l'Ucraina non riceverà armi moderni in grado di salvare migliaia di vita. L’esercito russo continua a bombardare le nostre città, Kiev, Lviv, Kharkiv, Cernihiv, le città del Donbass, Mariupol e le rispettive regioni, ma noi ci difendiamo rigorosamente, nonostante ad ora non abbiamo a sufficienza armi sofisticate per difendere il nostro ciel. Abbiamo un obbiettivo preciso, quello di difendere il nostro popolo e faremo di tutto per difenderci - ha assicurato Zelensky -. I razzi russi non cadranno grazie ai colpi di fucile che qualcuno mette al posto delle armi veramente utili”.

“Non ho dubbi - si vede in un altro passaggio del video di Zelensky - che diventeremo un membro a pieno titolo dell'Unione Europea. E ogni politico ucraino oggi lavora per raggiungere questo obbiettivo. La ferita nell'anima che ci è stata inflitta rimarrà per sempre aperta. Una guerra ingiusta e aggressiva ha sempre un prezzo alto per l'aggressore, ma che qualunque cosa capiti alla Russia, ciò non farà risorgere le nostre persone e non calmerà il nostro dolore. Ricostruiremo tutto - ha assicurato e chiosato Zelensky -, ma la vita sarà diversa, senza purtroppo migliaia dei nostri cari”.

