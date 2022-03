Guerra in Ucraina, qual è il vero obiettivo di Vladimir Putin

17 marzo 2022 a

Neutralità dell'Ucraina, Donbass e Crimea. Ma qual è il vero obiettivo della guerra di Putin? Ce lo spiega il professor Gastone Breccia, docente di Storia Militare dell'Università di Pavia e ospite di Tagadà su La7. "Capire quale sia l'obiettivo di Putin in Ucraina. All'inizio si pensava potesse essere il riconoscimento della Crimea e del Donbass come zone di influenza russe e la neutralizzazione dell'Ucraina ma questi sono obiettivi che probabilmente poteva raggiungere anche senza un'invasione convenzionale del Paese. A questo punto, però, ha degli obiettivi più vasti: il controllo dell'intera costa del Mar Nero e del Mare d'Azov. In questo modo taglierebbe fuori l'Ucraina dal commercio internazionale. L'obiettivo di Putin è isolare le forze ucraine che sono posizionate nella parte est del Paese, convergendo da nord e da sud lungo il Dnepr. Ma l'avanzata sia da nord che da su finora non ha raggiunto grandi risultati".

"La resistenza ucraina si sta rivelando più efficace del previsto. Gli ucraini stanno dimostrando una volontà di difendere la propria patria che nessuno si aspettava da europei del 2022. Poi sono ben armati e ben addestrati. Dal 2014 gli ucraini stanno combattendo una sorta di guerra civile e ricevono armi e istruttori dall'Occidente. Il loro esercito è certamente migliorato rispetto al 2014. E i russi non hanno ancora espresso a pieno la loro potenza di fuoco. Quando sentiamo di dieci civili uccisi da un sincolo colpo d'artiglieria, questo vuol dire che finora la potenza di fuoco è stata usata solo per terrorizzare i civili e fare pressione sul governo ucraino. Se i russi usassero davvero la loro intera potenza di fuoco sentiremmo parlare di centinaia di colpi d'artiglieria che si abbattono ogni ora sulle città ucraine.

