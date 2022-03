Una guerra tra fascismi, la verità di Capuozzo sulla guerra in Ucraina

16 marzo 2022 a

Una guerra tra opposti fascismi. Toni Capuozzo dà la sua personale lettura al conflitto in corso in Ucraina. Secondo il giornalista ospite di Controcorrente su Rete4, si stanno scontrando formazioni fasciste infiltrate negli schieramenti militari di entrambi gli eserciti in conflitto.

Nato sotto al naso di Putin. Capuozzo è una furia: maledetta situazione, guerra inqualificabile

"Ci sono sicuramente formazioni non ininfluenti di tipo fascista inglobate nella struttura militare ufficiale dell'Ucraina - spiega Capuozzo - E non solo il battaglione Azov. C'è una formazione più preoccupante che si chiama Centuria e che contiene cadetti diramati in tutte le strutture dell'apparato ucraino. Ma ci sono fascisti anche dall'altra parte. Tra gli indipendentisti del Donbass, ad esempio, ci sono delle formazioni che non puoi che definire fascisti. Da questo punto di vista è una guerra tra opposti fascismi".

