Otto e mezzo, Lucio Caracciolo e lo sfregio alla Russia: l'Ucraina sta vincendo 10-0 la guerra di propaganda

Chi sta vincendo la guerra di propaganda tra Russia ed Ucraina? Quali sono sino ad ora le più grandi fake news? Lucio Caracciolo, direttore della rivista geopolitica Limes, è ospite nel salotto di Otto e mezzo di Lilli Gruber, che nella puntata del 16 marzo approfondisce il tema dell’informazione: “La parola guerra in Russia è bandita, chi la pronuncia entra immediatamente in una sorta di cerchio. Gli ucraini stanno vincendo la guerra di propaganda 10-0, perché i russi in realtà non partecipano. In Russia fanno propaganda soprattutto all’interno in questa fase, in modo da tenere unito il Paese. All’esterno non sono particolarmente abili, non hanno nemmeno una vocazione di spiegare le proprie ragioni, per quanto abbiano alcune ragioni, effettivamente la Russia in qualche modo può sentirsi oppressa dall’avanzata della Nato. Ma - conclude il ragionamento Caracciolo - giustificare la guerra è qualche cosa che è molto difficile da fare, un’aggressione di questo tipo come fai a giustificarla?”.

