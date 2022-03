Guerra in Ucraina, Joe Biden minaccia Vladimir Putin

16 marzo 2022 a

Joe Biden pronuncia parole di fuoco contro Putin e la Russia. L'invasione dell'Ucraina ha fatto irrigidire la posizione dell'Occidente e la Casa Bianca è in prima linea nelle sanzioni contro il regime del Cremlino, «Non sarà mai una vittoria per Putin indipendentemente dai progressi che farà sul campo di battaglia». Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden, annunciando altri aiuti militari all’Ucraina. «Atrocità di una guerra assurda, siamo molto determinati a far pagare un alto e caro prezzo a Putin, stiamo cercando di azzoppare l’economia della Russia con le nostre sanzioni. In gioco qui ci sono i principi degli Stati Uniti: la libertà, l’autodeterminazione dei popoli e assicurarsi che l’Ucraina non sarà mai conquistata da Putin».

Un capitolo a parte meritano gli aiuti annunciati all'Ucraina dal capo della Casa Bianca. «Voglio essere onesto, questa potrà essere una battaglia lunga e difficile». Lo ha detto Joe Biden nel discorso con cui ha annunciato i nuovi 800 milioni di dollari di aiuti militari per l’Ucraina con cui «il popolo americano sarà saldo a sostegno del popolo ucraino di fronte all’attacco immorale di Putin alle popolazioni civili». «Noi siamo unite nell’orrore per l’attacco perverso di Putin e continueremo ad aiutarli nella lotta per la libertà, la democrazia e le sopravvivenza - ha aggiunto - diamo agli ucraini le armi per combattere e difendersi nei giorni difficili che li attendono».

