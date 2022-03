Guerra Russia-Ucraina, lo sfogo anti-Putin di Marina Ovsyannikova

La giornalista russa che ha interrotto il tg della tv di Stato con un cartello contro la guerra e la propaganda russa si è detta spaventata per la sua incolumità e quella dei suoi figli. In un’intervista alla Reuters.

​

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74