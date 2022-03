Anche il segretario generale dell'Onu trema: sviluppi agghiaccianti, guerra nucleare una possibilità

14 marzo 2022 a

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, avverte che un'ulteriore escalation del conflitto in Ucraina, "accidentale o deliberata, minaccia tutta l'umanità". Descrivendo il recente innalzamento del livello di allerta da parte della Russia per le sue forze nucleari come uno "sviluppo agghiacciante", aggiunge che "la prospettiva di un conflitto nucleare, una volta considerata impensabile, è tornata nel regno delle possibilità".

Guterres ha lanciato poi un altro segnale di crisi e di allarme tramite un messaggio pubblicato su Twitter: “L’Ucraina è in fiamme e viene decimata davanti agli occhi del mondo. Questa tragedia deve finire. Abbiamo bisogno di una cessazione immediata delle ostilità e di negoziati seri basati sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”.

