La guerra di Putin è contro l'Europa, Zelensky spara a zero

Zelensky contro Putin e la sua guerra. Il presidente ucraino spara a zero sul capo del Cremlino e rinnova il suo appello all'occidente per un immediato intervento attraverso una no fly zone in Ucraina. «Come l’Europa può aiutare? Riformulo la domanda: come l’Europa può aiutare se stessa? Perché la guerra non è solo contro gli ucraini ma contro i valori che ci uniscono, contro il nostro modo di vivere. Non di uccidere, come fanno i russi. Capite perché siamo diversi: noi viviamo, loro uccidono», «sono convinto che cercherete di fermare la guerra, come sta facendo ogni persona ucraina». Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in videocollegamento con la manifestazione per la pace a Firenze.

«La naturale risposta è che servono sanzioni contro la Russia perché ogni soldato russo capisca il prezzo di ogni sparo contro i civili, serve che il mondo degli affari capisca che lo Stato russo distrugge la vita. Bisogna fare di tutto perché le società escano dalla Russia e non diventino sponsor della guerra», ha aggiunto, ribadendo anche la richiesta di una no-fly zone.

