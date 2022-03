Guerra in Ucraina, la bambina soldato diventa virale sul web

12 marzo 2022 a

a

a

La bambina siede sul davanzale della finestra dopo i bombardamenti russi. Lo sguardo è fiero e non ha paura. In braccio ha un fucile a doppia canna e in bocca un lecca lecca. In una sola immagine tutto l'orgoglio del popolo ucraino ma anche l'orrore dell'infanzia negata dalla crudeltà della guerra.

Just don’t tell her please that tougher sanctions would be too expensive for Europe! pic.twitter.com/dJUGPMzPZX — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 11, 2022

La foto è stata scattata dal padre della ragazza, OleksiiKyrychenko, ed è stata pubblicata su Facebook col titolo di "Ragazza con i dolci". La foto è diventata virale in poche ore e i soli retweet del post di Tusk si avvicinano a 5000 osservatori. "Per favore, non dite che sanzioni più severe sarebbero troppo costose per l'Europa!".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.