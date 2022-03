Guerra in Ucraina, "bombe sulla Torre Eiffel e Parigi in fiamme". Il video-horror per ottenere la no fly zone

12 marzo 2022 a

a

a

Mentre le sirene risuonano nelle città sotto assedio in Ucraina e piovono le bombe, si combatte un'altra guerra tra Mosca e Kiev, quella della propaganda. Un video ucraino, diventato virale sul web, mostra alcune città europee attaccate dall'aviazione russa. Lo scopo del filmato horror è chiedere all'Unione Europea una no fly zone sui cieli dell'Ucraina, in queste ore colpita senza sosta dall'alto. "Pensa se questo stesse accadendo a un'altra capitale europea - dichiara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - Chiudete lo spazio aereo sull'Ucraina o dateci dei jet. Se noi cadiamo, cadete anche voi".

Video di propaganda ucraina girato per chiedere al pubblico europeo che la Nato dichiari la no fly zone nel paese. pic.twitter.com/vYghj30aOX — Marco Bordoni (@bordoni_russia) March 11, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.