Otto e mezzo, la verità nascosta di Antonio Padellaro: “Occidente prigioniero di Zelensky, è un problema”

Antonio Padellaro, fondatore de Il Fatto Quotidiano, è ospite della puntata dell’8 marzo di Otto e mezzo e traccia un inquietante scenario sulla guerra tra Russia ed Ucraina: “Non credete che paradossalmente l’Occidente sia anche prigioniero dell’eroismo di Volodymyr Zelensky e degli ucraini? Questa figura che è emersa con prepotenza e la resistenza hanno in qualche modo sconvolto la strategia, penso anche quella degli americani, che volevano lasciare andare le cose, perché tanto poi una soluzione sarebbe stata trovata. Zelensky resiste, ma resiste creando anche un problema al resto dei suoi alleati. Lui chiede un intervento militare concreto”.

“Fare fuori Putin”. Il retroscena bomba di Caracciolo: “La Cina è seccata dalla Russia”

C’è quindi l’intervento di Lilli Gruber, padrona di casa del programma di La7, che racconta come sia appena stata battuta dalle agenzie la notizia che Mohammed Bin Salman, principe dell’Arabia Saudita, si sia offerto di fare da mediatore: “Non so se sia la persona adatta, temo di no”. Padellaro non è inquadrato, ma il suo commento tagliente è ben udibile: “Con Matteo Renzi magari…”.

La Polonia cambia clamorosamente idea: darà i caccia all'Ucraina dopo la pressione Usa-Uk

