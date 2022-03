La Regina Elisabetta lascia Buckingham Palace e va a vivere nel castello di Windsor

Giada Oricchio 07 marzo 2022 a

La Regina Elisabetta II trasloca: dice addio a Buckingham Palace per l’adorato castello di Windsor. Secondo il Sunday Times, Sua Maestà, che oggi ha ripreso gli impegni ufficiali in presenza dopo aver superato con sintomi lievi il Covid-19, avrebbe deciso di non tornare a vivere in pianta stabile nella magione londinese. Da quando è scoppiata la pandemia, infatti, la sovrana è stata tenuta in una “bolla” protetta a Windsor e qui desidera restare. In realtà già in precedenza dormiva di rado a Buckingham Palace, residenza che né lei né il marito Filippo, morto ad aprile 2021, hanno mai amato in modo particolare tant'è che secondo diversi esperti di royal family sarebbe stato il primo ministro Winston Churchill a convincerla a non lasciare "Il Palazzo" a due passi dal parlamento. Adesso, Elisabetta a 95 anni e alla vigilia dei festeggiamenti per il Giubileo di platino per i 70 anni di regno, ha deciso di cambiare vita. Ma che ne sarà dell’indirizzo di residenza? Sempre per il Sunday Times, Carlo e Camilla si stabiliranno a Buckingham Palace quando lui salirà al trono e la consorte sarà incoronata regina come da esplicito desiderio di Elisabetta II. Tuttavia il principe del Galles, 73 anni, avrebbe in mente di fare de “Il Palazzo” il quartier generale della monarchia per gli affari correnti e al tempo stesso un museo aperto al pubblico.

