Biden pensa al dopo Zelensky, il retroscena fa tremare l'Ucraina

Gli Usa e i loro alleati hanno avviato discussioni su come garantire la «linea di successione» in Ucraina, in caso il presidente, Volodymyr Zelensky, venisse catturato o ucciso dalle forze russe. Lo scrive il New York Times, citando «funzionari di più governi». La preoccupazione principale è assicurarsi il permanere, in qualche forma, di un governo ucraino indipendente anche se la Russia trovasse il modo d’installare un leader fantoccio a Kiev.

Avere un leader indipendente da riconoscere, hanno spiegato i funzionari occidentali, contribuirebbe a impedire che qualsiasi governo appoggiato dal Cremlino acquisti legittimità. La discussione sulla successione a Zelensky è generata, in parte, dal fatto che la Costituzione ucraina non è chiara sulla questione e perché lo stesso presidente in carica ha detto più volte di non voler lasciare il Paese nonostante la minaccia alla sua incolumità e le proposte di evacuazione inviategli dagli Usa.

