Corridoi umanitari verso la Russia, così Macron smentisce Putin

I corridoi umanitari che la Russia ha annunciato per l’evacuazione dei civili da Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy sarebbero in gran parte diretti verso la Russia o la Bielorussia. Una notizia che ha provocato la reazione dell’Ucraina: secondo quanto riferisce Sky News, un portavoce del presidente ucraino Zelensky avrebbe definito la vicenda come «una storia completamente immorale». «La sofferenza delle persone viene utilizzata per creare l’immagine televisiva desiderata», avrebbe detto il portavoce in un messaggio.

Annunciando i corridoi umanitari, inoltre, la Russia ha anche citato il presidente francese Emmanuel Macron. L’Eliseo, però, ha poi precisato che Macron «non ha chiesto né ottenuto corridoi per la Russia dopo il suo colloquio con Putin», ha detto la presidenza a BFMTV. Insomma Parigi smentisce la versione secondo cui l’apertura di corridoi umanitari verso Russia e Bielorussia per evacuare i civili da Kharkiv, Kiev, Marioupol e Soumy risponde a una «richiesta personale» del presidente francese Emmanuel Macron a Vladimir Putin. «Il presidente della Repubblica non ha mai chiesto dei corridoi umanitari verso la Russia nel corso della sua conversazione con Putin», la precisazione dell’Eliseo.

