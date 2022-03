Mezz'ora in Più, la testimonianza del filosofo Lévy: gli ucraini preferiscono la morte che vivere sotto dittatura

06 marzo 2022 a

Bernard-Henri Lévy, filosofo e giornalista francese, è ospite della puntata del 6 marzo di Mezz’ora in Più, il programma domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata. Il saggista ha raccontato lo stato d’animo delle persone in Ucraina dopo l’invasione della Russia: “Ho avuto l’onore di accompagnare le forze speciali ucraine da Mariupol a Luhansk, su tutta la linea del fronte che all’epoca li separava dai russi. Tutti gli ucraini me l’hanno detto: Putin era deciso a colpire e a spezzare l’esperienza democratica ucraina. Gli ucraini ci dicono che preferiscono il rischio di morire in piedi piuttosto che vivere stesi per terra sotto il totalitarismo russo”.

