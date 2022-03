“Sempre più pesante”. L'allarme dalla Francia sulla Russia: possibile uso di armi chimiche contro l'Ucraina

06 marzo 2022 a

a

a

“È un momento particolarmente difficile per l’Ucraina”. Con Mariupol e Kharkiv sotto i bombardamenti e Kiev accerchiata, sostengono a 'Le Monde' fonti vicine al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron dopo il colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin la situazione nel territorio ucraino si fa sempre più difficile. Inoltre, in merito all'eventualità di un ricorso ad armi chimiche da parte della Russia, all'Eliseo si sostiene che più il conflitto durerà "più sarà pesante” e che "tutti i rischi devono essere presi in considerazione" tenuto conto dell'atteggiamento passato delle forze russe in Cecenia e in Siria, scrive il quotidiano francese.

Flop Usa, la Polonia se ne frega di Biden sui caccia militari: niente aiuti all'Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.