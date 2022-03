L'Aria che Tira, Pietro Senaldi disintegra l'Unione Europea: “Paga il nemico, atteggiamento ambiguo”

04 marzo 2022 a

a

a

Pietro Senaldi fa emergere tutte le contraddizioni dell’Unione Europea nel contrasto alla Russia di Vladimir Putin. Il direttore di Libero è ospite in collegamento nella puntata del 4 marzo de L’Aria che Tira, programma mattutino di La7 condotto da Myrta Merlino, e tira una pesante bordata sulle sanzioni e la questione energia: “Mi sembra normale che Zelensky voglia incontrare Putin, però credo che Putin andrà avanti convinto di vincere la guerra, per quanto questa offensiva stia andando meno bene di quanto pensasse ed auspicasse. Penso che la strada che ha scelto l'Occidente è giusta, ma non è una strada di rapida soluzione, se non combatti o se lasci da solo il popolo ucraino a combattere la cosa si fa lenta. Le sanzioni sono una misura molto forte, ma agiscono nel medio-lungo periodo”.

Sallusti a valanga contro Putin: “Macellaio pazzo”. L'atroce verità dietro i corridoi umanitari

Senaldi poi continua: “Anche perché mentre facciamo le sanzioni nel continuiamo a foraggiare Putin comprandogli l'energia, con una mano togliamo e con l’altra diamo. È un atteggiamento piuttosto ambiguo, è il punto debole della strategia. Non si è mai visto in guerra - conclude il giornalista - uno che paga il nemico”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.