La Terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante: Sergey Lavrov ci fa tremare

“La Terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante”. A pronunciare le terribili parole di minaccia è il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dall’agenzia Ria Novosti. «Eravamo pronti alle sanzioni, ma non ci aspettavamo che venissero imposte ad atleti, giornalisti e rappresentanti del settore culturale» prosegue Lavrov. «Mosca è pronta a secondo round dei negoziati con Kiev, ma la parte ucraina sta prendendo tempo in linea con le istruzioni degli Usa» ribadisce Lavrov, dopo che dal Cremlino era stato sottolineato che «la delegazione russa oggi pomeriggio aspetterà quella ucraina nel luogo stabilito per i colloqui».

