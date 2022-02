Zelensky figura chiave. Ferruccio De Bortoli a Stasera Italia: Vladimir Putin colto di sorpresa, voleva un blitz lampo

28 febbraio 2022 a

Quali sono le armi diplomatiche che l'Europa ha a disposizione contro la Russia di Vladimir Putin? Interrogato da Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia su Rete4, Ferruccio De Bortoli, ex direttore ed attuale editorialista del Corriere della Sera, fa mea culpa e adesso applaude la strategia dei Paesi occidentali dopo l’aggressione all’Ucraina: “Le sanzioni economiche, sulle quali avevamo tutti un po’ di dubbi, visto che interrompere un circuito finanziario è estremamente complesso e pericoloso, alla luce di quanto è accaduto oggi con un’iniziativa della Banca Centrale Russa che ha raddoppiato il tasso di sconto e gli effetti sulla quotazione del rublo, sono state armi molto convincenti, vista anche l’ipotesi di una recessione molto forte della Russia secondo le ipotesi degli istituti internazionali”.

Nella puntata del 28 febbraio De Bortoli trova modo di lodare Volodymyr Zelensky, ex comico ed ora numero uno dell’Ucraina: “Il cortocircuito credo che sia stato soprattutto dovuto ad una scarsa conoscenza da parte del mondo occidentale di quanto stava succedendo in Ucraina e anche una sottovalutazione da parte di Putin, che si aspettava probabilmente un’operazione lampo e non ha calcolato la reazione di un popolo aggredito. Anche la figura di questo presidente, Zelensky, che a questo punto è anche un'arma in più nella difesa dell’Ucraina. Riesce ad utilizzare molto bene i mezzi di comunicazione, la sua carriera precedente è un vantaggio, è molto più contemporaneo ed efficace nella comunicazione di quanto sia il suo aggressore”.

