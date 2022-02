Genocidio della Russia. La denuncia dell'Ucraina: colpiscono i civili, sono il male

27 febbraio 2022 a

a

a

“Gli atti criminali della Russia contro l’Ucraina sono un genocidio. Ne ho parlato con il segretario generale dell’Onu. La Russia è sulla strada del male. Il mondo deve privare la Russia di diritti, votando al consiglio di sicurezza dell’Onu”. In un videomessaggio il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha parlato alla nazione ed ha annunciato che l’Ucraina “ha formalmente presentato una denuncia contro la Federazione Russa alla Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite all’Aja. Chiediamo che la Russia sia ritenuta responsabile di aver creato il concetto di genocidio per giustificare l’aggressione. Chiediamo alla corte di punire negativamente la Russia per l’interruzione delle azioni militari e di convocare un’udienza già la prossima settimana”.

“Armi nucleari in Bielorussia”. Minacce di Lukashenko: Russia spinta verso la Terza guerra mondiale

“Chiediamo - dice Zelensky - una decisione urgente che ordini alla Russia di cessare l’attività militare adesso e ci aspettiamo che i processi inizino la prossima settimana. Gli attacchi della Russia all’Ucraina hanno tutte le caratteristiche di un genocidio. La Russia sta compiendo un genocidio. Gli attacchi russi meritano un tribunale internazionale, la loro è vendetta. Stanno colpendo i civili”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.