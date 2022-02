Ucraina, il principe William e Kate in campo contro la guerra. Il messaggio a Zelensky

“Stiamo con il presidente Zelensky e tutta l’Ucraina”. William d’Inghilterra e Kate Middleton si schierano apertamente in un raro commento politico. I duchi di Cambridge, in un tweet, danno uno strappo al protocollo e esprimono solidarietà al popolo ucraino. Nel messaggio social, il futuro Re d’Inghilterra e la consorte non si sono limitati a un formale sostegno bensì hanno sottolineato il “privilegio” di aver conosciuto Zelensky: “Nell’ottobre del 2020 abbiamo avuto il privilegio di incontrare il presidente e la first lady e conoscere la loro speranza e il loro ottimismo per il futuro dell’Ucraina”. I Cambridge hanno aggiunto: “Oggi stiamo al fianco del presidente e di tutto il suo popolo mentre combattono coraggiosamente per quel futuro”.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future W & C