Non ci arrendiamo, Zelensky combatte nelle strade di Kiev

Il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelensky ha diffuso un nuovo video che lo ritrae nelle vie della capitale per smentire le voci di una sua partenza e della sua volontà di far deporre le armi all’esercito.

«Girano molte informazioni false online secondo cui io invito il nostro esercito a deporre le armi, e che c’è l’evacuazione», ha detto, secondo quanto riporta traducendo in inglese dall’ucraino il quotidiano Kyiv independent. «Io sono qui. Non deporremo le armi. Difenderemo il nostro Stato. Le nostre armi sono la verità, è la nostra nazione, i nostri bambini e noi li proteggeremo". Il presidente, aggiunge la stampa locale, guida in prima persona la difesa del Paese e della sua capitale.

