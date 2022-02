“Vladimir Putin un criminale di guerra”. L'appello del parlamento dell'Ucraina: le sanzioni non bastano

26 febbraio 2022 a

a

a

La Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale dell'Ucraina, ha chiesto alla comunità internazionale di dichiarare il presidente della Russia Vladimir Putin come criminale di guerra e di rafforzare le sanzioni contro di lui. Lo riporta l'agenzia ucraina Ukrinform.

La guerra che coinvolge i bambini: l'orrenda accusa alla Russia sui giocattoli bomba

Oltre all’attacco diretto al numero uno russo su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dato un aggiornamento sul conflitto in corso: “Più di 100mila invasori sono sulla nostra terra”. Zelensky ha poi aggiunto di aver avuto un colloquio telefonico con il suo omologo indiano Ram Nath Kovind. L'esercito russo, continua il leader ucraino, “spara su edifici residenziali. Abbiamo bisogno del supporto politico dell'India nel Consiglio di sicurezza dell'Onu. Fermiamo l'aggressore insieme”. Poi è arrivato anche l’aggiornamento sul contatto con Erdogan: “Ringrazio il mio amico, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il popolo della Turchia per il loro forte sostegno. Il divieto di passaggio delle navi da guerra russe nel Mar Nero e un significativo supporto militare e umanitario per l'Ucraina sono oggi estremamente importanti. Il popolo ucraino non lo dimenticherà mai!”.

Video su questo argomento Missile russo sventra il grattacielo, dramma a Kiev dopo l'esplosione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.