Offensiva finale a tutto campo: la Russia lancia l'assalto decisivo all'Ucraina. Il gesto senza pietà di Putin

«Dopo che l’Ucraina ha rifiutato un processo negoziale, oggi tutte le unità hanno ricevuto l’ordine di sviluppare ed espandere l’offensiva lungo tutti gli assi, in linea con il piano operativo». Ad annunciare la svolta nel conflitto tra Russia e Ucraina è stato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in una conferenza stampa. Il ministero della Difesa russo ha confermato che l’operazione speciale russa in Ucraina era stata temporaneamente interrotta ieri dopo che Kiev aveva manifestato la volontà di negoziare.

Nel frattempo dal Pentagono hanno fatto sapere che Mosca ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina nelle ultime 24 ore: Vladimir Putin ha chiamato anche i riservisti per l’invasione. È poi da segnalare che le unità delle forze armate della Repubblica popolare di Luhansk continuano la loro offensiva in direzione dell’insediamento di Rubizhne e hanno raggiunto una profondità di 46 chilometri, dopo aver conquistato Shchastia e Muratovo. Il raggruppamento di truppe della Repubblica popolare di Donetsk avanza in direzione di Petrivske, percorsi altri 10 chilometri conquistando Starognatovka, Oktyabrskaya e Pavlopol. Ieri sera invece 6 barche della Marina ucraina sono state distrutte.

Ma i servizi segreti britannici riferiscono di “difficoltà logistiche e di una forte resistenza ucraina” che stanno ostacolando l'invasione russa. È arrivato poi un attacco hacker al sito del Cremlino, diventato irraggiungibile, e ai canali televisivi russi: sono stati violati per trasmettere canzoni ucraine alla tv. L'incursione cibernetica è stata rivendicata da Anonymous: "Abbiamo mandato offline i siti governativi - si legge in un comunicato del gruppo hacker - e girato le informazioni ai cittadini russi in modo che possano essere liberi dalla macchina della censura di Putin. Siamo lavorando per garantire al meglio la connessione online del popolo ucraino".

