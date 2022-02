L'Ucraina piange Vitaliy, il soldato eroe. Il gesto estremo per fermare l'avanzata russa sul ponte

26 febbraio 2022 a

Lo stato maggiore ucraino, riporta di intensi combattimenti in Crimea. Qui un battaglione della marina ha incontrato i russi, e per fermare l’avanzata della colonna di carri armati, ha deciso di far saltare in aria il ponte stradale di Genichesky. Vitaliy Volodymyrovych Skakun, un ingegnere di un battaglione separato, si è offerto come autore dell’azione dopo che il ponte è stato minato, non ha avuto il tempo di andarsene dopo averlo fatto riempito di esplosivo. Secondo i commilitoni, l’uomo si è messo in contatto con loro e ha detto che stava facendo saltare in aria il ponte. Immediatamente si è sentita un’esplosione ed è morto. La sua azione ha rallentato in modo significativo l’avanzata del nemico, consentendo all’unità ucraina di ridistribuire e organizzare la difesa.

Questo quanto scritto dall’esercito ucraino su Facebook: “Un eroe! Nostro fratello è stato ucciso. Il Comando del Corpo assegnerà un premio statale a Vitaliy. Invasori russi, sappiate che sotto i vostri piedi la terra brucerà! Combatteremo finché vivremo! E finché saremo vivi combatteremo!”.

