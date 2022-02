Otto e mezzo, Lucio Caracciolo spiazza tutti: “Se Putin vuole invadere l'Ucraina…”. Inermi davanti alla Russia

22 febbraio 2022 a

Un ospite sempre più presente nel salotto di Otto e mezzo, programma in onda su La7 che vede Lilli Gruber alla conduzione. Visto l’aggravarsi della questione tra la Russia e Ucraina è presente in studio nella puntata del 22 febbraio Lucio Caracciolo, giornalista della rivista italiana di geopolitica Limes, che analizza e prova a capire in anticipo le strategie di Vladimir Putin: “Se Putin, come dice Biden, ha deciso di invadere ed ha intenzione di arrivare a Kiev, non credo che lo fermeranno di certo queste sanzioni o altre sanzioni. Qui c’è sempre il fatto che da una parte hai la Russia, che a torto o ragione si sente in lotta per la sopravvivenza, dall’altro hai gli Usa che non hanno esattamente nella priorità l’Ucraina. Uno può muovere le truppe, l’altro può muovere delle sanzioni proporzionali in risposta, rafforzando gli ucraini. Se uno dichiara che la guerra per l’Ucraina non la fai e quell’altro sta per farla… Si è messo in una situazione complicata. Biden ha parlato essenzialmente agli americani, dicendo che le sanzioni non faranno male ai cittadini. Biden è in campagna elettorale, non vuole perdere o straperdere le elezioni di mezzo termine. Putin non ha questo problema per il momento, non ha una scadenza elettorale. Il paradosso è che le sanzioni colpiscono in maniera molto più seria noi, che non abbiamo le capacità che può avere Putin in una partita internazionale di questo calibro. Più si inaspriscono le sanzioni - sottolinea Caracciolo - e più Putin si avvicina all’obiettivo di dividerci fra noi e dividerci dagli americani”.

