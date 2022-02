“Putin come Hitler”. Stasera Italia, Antonio Caprarica choc: le voci dall'Inghilterra e la tecnica del carciofo

22 febbraio 2022 a

Antonio Caprarica è una belva con Vladimir Putin. Lo storico corrispondente da Londra della Rai è ospite della puntata del 22 febbraio di Stasera Italia, programma in onda su Rete4 sotto la conduzione di Barbara Palombelli, e spara a zero sul presidente della Russia dopo la decisione di riconoscere le due repubbliche separatiste, acuendo la crisi con l’Ucraina: “Che cosa devono fare la Nato, l’America e l’Europa davanti alle azioni della Russia? Devono alzare le braccia e dire ‘prego, si accomodi’? Discutiamo ragionevolmente, ma ancora non abbiamo capito che la tecnica di Putin è quella del carciofo. In Inghilterra qualcuno ha iniziato a paragonare Putin ad Hitler, si è accesa una grande discussione su Monaco, qualcuno dei conservatori ha detto che è un’esagerazione, ma certo che Putin non è Hilter, ma la sua tecnica di stabilire che c’è Russia ovunque ci sia qualcuno che parla russo è la stessa di Hitler a Monaco. Abbiamo cominciato dai Sudeti - ricorda Caprarica - e siamo finiti all’intera Cecoslovacchia”.

“Churchill dopo Monaco disse ‘Potevano scegliere tra il disonore e la guerra, hanno scelto il disonore, avranno la guerra. Io vorrei che l’Occidente evitasse questo esito. Putin - chiosa Caprarica - ha un disegno imperiale chiarissimo, non c’entra niente l’autodeterminazione del Donbass, sono chiacchiere, è come l’autodeterminazione degli altoatesini, sono storie, bufale. Il problema vero è che Putin ha un disegno imperiale e che l’Europa deve capire come contrastarlo senza precipitare in un conflitto di proporzioni immani”.

