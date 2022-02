La Regina Elisabetta positiva al Covid a 95 anni: la nota di Buckingham Palace: "Sintomi lievi"

Giada Oricchio 20 febbraio 2022 a

Positiva al Covid-19. La Regina Elisabetta II è stata contagiata dal virus. Alla fine Buckingham Palace si è dovuto arrendere e ha confermato i dubbi della stampa dopo che Sua Maestà aveva incontrato il principe Carlo e la moglie Camilla (entrambi con terza dose) 48 ore prima che si scoprisse la loro positività al Covid. Lo staff reale ha fatto sapere che “la Regina ha sintomi leggeri: per il momento, accusa solo un po’ di raffreddore. E’ costantemente monitorata da un medico”, mentre la BBC ha precisato che la sovrana “rispetterà le linee guida” e non rinuncerà agli impegni leggeri già in agenda.

Tuttavia c’è apprensione per la salute di Elisabetta: anche se ha già ricevuto la dose booster ha 95 anni e deve arrivare in forma agli impegnativi festeggiamenti pubblici per il Giubileo di platino, i 70 anni di regno, previsti a inizio giugno, mentre ha festeggiato la ricorrenza privata nell’amata tenuta di Sandringham.

L’annuncio del contagio arriva a distanza di pochi giorni dalla decisione del governo di Boris Johnson di eliminare le ultime restrizioni previste in Gran Bretagna, quarantena inclusa, e di celebrare il 24 febbraio il freedom day dal Covid.

