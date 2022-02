Papa Francesco cerca di scongiurare la guerra in Ucraina: serve ogni sforzo per la pace

13 febbraio 2022 a

Anche Papa Francesco interviene per cercare di fermare l’escalation al confine tra Ucraina e Russia che rischia di sfociare in una guerra mondiale. Il Pontefice si è soffermato sul conflitto al termine dell’Angelus domenicale a San Pietro: «Le notizie che giungono dall’Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all’intercessione della Vergine Maria, nella coscienza dei responsabili politici, ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio».

Nel frattempo si muove anche la politica. In vista del suo incontro di martedì con il presidente russo, Vladimir Putin, al Cremlino, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha chiesto consiglio ad Angela Merkel. Lo scrive la Bild, secondo la quale il cancelliere «si sta preparando da giorni» al colloquio con il presidente russo. Tra le persone a cui Scholz ha chiesto consiglio, riferisce il tabloid tedesco, anche l’ex cancelliera. Merkel, sottolinea la Bild, conosce Putin «come pochi altri capi di governo o di Stato, lo ha incontrato molte volte, sia in tempi buoni che cattivi. Conosce i giochi di potere che Putin usa volentieri nei confronti dei suoi interlocutori». Prima di recarsi a Mosca, Scholz incontrerà domani a Kiev il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

