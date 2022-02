Francia, voli esclusi ai no vax? Creano più problemi i neo-vaccinati. La denuncia dei piloti

05 febbraio 2022 a

Voli esclusi ai no vax? No, creano più problemi i neo-vaccinati. La denuncia dei piloti francesi. Guerra legale in Francia di 600 piloti e hostess contro il pass vaccinale, il premier Macron portato davanti al consiglio di Stato. L’associazione sindacale Navigants Libres chiede di non fare salire a bordo chi ha ricevuto nelle ore precedenti dosi di vaccino, perché troppi voli sarebbero stati complicati da passeggeri con reazioni avverse al vaccino che hanno costretto a cambiare i piani di volo.

