Ecco come si vota in Portogallo. Affluenza maggiore rispetto al 2019 nonostante il Covid

Scrutatori con mascherine FFP2, camici e gel igienizzante a volontà: in Portogallo si vota per le elezioni anticipate. Un messaggio a chi ritiene che le elezioni in tempo di pandemia siano una cosa impossibile. "Questo è un momento decisivo per il futuro del Paese", invito i portoghesi a "partecipare alla grande festa della democrazia", ha detto il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, al seggio di una scuola del quartiere Benfica a Lisbona nel giorno delle elezioni anticipate.

Costa, segretario generale del partito socialista, ha votato la scorsa settimana con il voto anticipato, ma ha accompagnato al seggio la moglie. "Sono sereno, tranquillo e fiducioso in ciò che succederà", ha aggiunto. Secondo i dati del ministero dell’Amministrazione interna, a mezzogiorno aveva votato il 23,7% dell’elettorato, percentuale maggiore rispetto alle legislative del 2019 quando l’affluenza media alle urne alla stessa ora era stimata al 18,83% (nel 2015 il dato era stato del 20,7%; nel 2011 del 20,0%; nel 2009 del 21,3%).

