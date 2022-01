"Figlio di put..." Joe Biden senza freni insulta il giornalista: beccato. Il video clamoroso

25 gennaio 2022 a

Joe Biden è convinto che il microfono sia spento e insulta il giornalista dell'odiata Fox News. Un fuori onda clamoroso quello scappato alla Casa Bianca dove "spleepy Joe" stava rispondendo alle domande dei cronisti. Particolarmente agguerrito è sembrato Peter Doocy, il corrispondente da Washington per il network conservatore, insoddisfatto perché il presidente degli Statio Uniti aveva eluso alcune domande sull'economia. "Vuole rispondere a domande sull'inflazione? Crede che l'inflazione sia un tema chiave in vista delle elezioni di medio termine?", chiede il giornalista quando la conferenza stampa era stata già dichiarata chiusa, e il presidente probabilmente pensava che l'audio della sala fosse stato stento.

Parlando ad alta voce, probabilmente rivolto ai suoi collaboratori, non distanti, Biden si è lasciato andare: "No, è una grande risorsa. Più inflazione" dice ironicamente prima di offendere: "Che stupido figlio di putt...". Il video rilanciato da C-Span (di seguito e a questo link ) ha fatto presto il giro del mondo e rilanciato dai network critici nei confronti del "commander in chef" democratico, sempre più sulla graticola.

NEW - Biden heard calling a reporter a "stupid son of a bitch" after question about inflation.pic.twitter.com/BrTWIsTQve — Disclose.tv (@disclosetv) January 24, 2022

